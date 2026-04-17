〈《「スパコンで数万年」が「数秒」に》“戦略17分野”に指定された「量子コンピュータ」とはあらためて何なのか？ 京大教授が語る“核心”〉から続く成長戦略会議の資料は、量子テクノロジー市場が2040年頃に14兆円以上に達すると見通す。この数字に現実味はあるのか。京都大学教授で『教養としての量子コンピュータ』（ダイヤモンド社）を著した藤井啓祐氏が文藝春秋PLUSの番組で、量子コンピュータをめぐる投資競争と日本の