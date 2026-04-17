NCT WISHが、待望の新曲パフォーマンスを初公開する。NCT WISHは、本日（4月17日）から19日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで初の単独コンサートツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’」のアンコール公演を開催する。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能特に、初日の公演でNCT WISHは、1stフルアルバムのタイトル曲『Ode to Love』のステージを初披露する予定だ。（画像＝SMエンターテインメント