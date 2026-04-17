辻梨恵が自身のインスタグラムを更新。「春の恒例行事になりつつあるタケノコ掘り」を楽しむ姿を投稿した。【写真】鍬の扱いもお手の物？ 一撃でタケノコを掘りおこす辻梨恵（全5枚）白いシャツにえんじ系のカーゴパンツ、スニーカーというコーデで、右手には鍬（くわ）、左手には掘りたてのタケノコを持った写真を公開。真っ青な空が広がる好天、背後には竹藪が広がっている。2枚目の写真で、ちょっとだけ先端を覗かせたタケノコ