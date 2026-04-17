元KAT-TUNの上田竜也さんは4月16日、自身のInstagramを更新。「逃亡したい」という言葉とともに自身のソロショットを投稿し、反響が寄せられました。【写真】上田竜也、「逃亡したい」とつづる「逃亡癖ありますよね笑」上田さんは「誰か俺とメリーゴーランド乗りに行かない？逃亡したい」とつづり、1枚の写真を投稿。スタジオのような室内でアンティーク調の白馬のオブジェにまたがる上田さんの姿です。意味深な一言が気になる