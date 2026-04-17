＜Nan-Tou Golf & Country Club Futures最終日◇17日◇Nan-Tou Golf & Country Club（台湾）＞台湾女子ツアーの最終ラウンドが終了した。【写真】優勝賞金は…日本円で105万！24歳の園田結莉亜がトータル5アンダー・首位タイに立ち、陳之敏（台湾）とのプレーオフを制してツアー初優勝を果たした。地元の大分高卒業後は、名門・東北福祉大に進学。プロトーナメントにも出場するなど、着実に腕を磨いた。2025年からはツア