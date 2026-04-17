「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎが「買い予想数上昇」で１位となっている。 東京証券取引所が４月１５日の取引終了後に、同社株の監理銘柄（確認中）の指定を１６日付で解除すると発表した。東証スタンダード市場における上場維持基準の「流通株式時価総額」基準について適合しない状態となっており、改善期間の終了時点で適合が確認