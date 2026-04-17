「定年退職後に働くと給与が30万円から20万円に下がってしまうが、引き続き働けば高年齢雇用継続給付金がもらえる」と聞くと、思い切って転職すべきか、今の職場で働き続けるべきか悩む人も多いのではないでしょうか。 給付金をもらうには、転職したほうが得なのか、それとも今の職場で働き続けたほうがよいのか、高年齢雇用継続給付金制度の仕組みを理解した上で判断するのが大切です。 本記事では、「高年齢雇用継