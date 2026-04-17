＜KKT杯バンテリンレディス初日◇17日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、菅楓華と山路晶が5アンダー・首位に並んでいる。【ライブ写真】吉田鈴さんはリンゴ柄ミニスカ1打差3位に高橋彩華。2打差4位タイには神谷桃歌、エイミー・コガ、全美貞（韓国）、3打差7位タイには2022年大会覇者の植竹希望ら8人が続いている。2週連続優勝を狙