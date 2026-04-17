＜中間速報＞菅楓華と山路晶がトップタイ 高橋彩華1差追走
＜KKT杯バンテリンレディス 初日◇17日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、菅楓華と山路晶が5アンダー・首位に並んでいる。
【ライブ写真】吉田鈴さんはリンゴ柄ミニスカ
1打差3位に高橋彩華。2打差4位タイには神谷桃歌、エイミー・コガ、全美貞（韓国）、3打差7位タイには2022年大会覇者の植竹希望ら8人が続いている。2週連続優勝を狙うウー・チャイェン（台湾）はイーブンパー・37位タイ。昨年覇者の佐久間朱莉は1オーバー・64位タイで後半に入っている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞第1ラウンドのリーダーボード
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