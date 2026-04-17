4月17日、TOPPAN株式会社は、自社が運営するアニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なるさまざまなコンテンツとコラボレーションし、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」（東京都千代田区）にて宇都宮ブレックスとのコラボレーション企画の実施を発表した。 このコラボでは、宇都宮に所属する選手やチームマスコットのブレッキーをモ