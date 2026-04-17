私はミサエ。夫と、小学6年生の娘カナコと暮らしています。ある日カナコは来月の修学旅行へ「行きたくない」と言い出しました。部屋割りを聞かされて、私は驚愕。カナコがセナちゃんと2人だけで泊まることになるというのです。カナコは優しく真面目な性格で、頼まれると断れないタイプ。4年生のときにはセナちゃんの「お世話係」をさせられ、心が限界を迎えてしまったのです。なのに……どうしてこんなことになっているのでしょう