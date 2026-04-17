＜私は非常識な親デスカ？＞うちのお願いが「ワガママ」？頑なな先生の態度にアゼン…【第4話まんが】
私はミサエ。夫と、小学6年生の娘カナコと暮らしています。ある日カナコは来月の修学旅行へ「行きたくない」と言い出しました。部屋割りを聞かされて、私は驚愕。カナコがセナちゃんと2人だけで泊まることになるというのです。カナコは優しく真面目な性格で、頼まれると断れないタイプ。4年生のときにはセナちゃんの「お世話係」をさせられ、心が限界を迎えてしまったのです。なのに……どうしてこんなことになっているのでしょうか。
サキちゃんとユウリちゃんのことは、先生もずいぶん前から知っていたようです。だったらあえてこの部屋割りにしたとしか思えません。カナコも修学旅行は楽しみにしていたし、行けるものなら行きたいはず。私は学校に電話をしました。
同じ部屋に先生が一緒に泊まる……？ 初耳だし、カナコも聞かされていない話です。おそらくセナちゃんのサポートのためだと思いますが、なんでそこにカナコまで巻き込まれないといけないのでしょう。私は驚いて聞き返します。
私としては、こちらの主張には正当な理由があると思っていました。けれど担任の先生と話しているうちに気付いたのです。先生からしてみれば、私は理不尽な要求をしてくるモンスターペアレント。子どものワガママを叶えるため、わざわざ学校に電話をかけてくる非常識な親……。そんなふうに受け取られているのです。アゼンとしてしまいました。
これまで私は学校側も親と同じように、カナコの心を守るために動いてくれていると思っていました。けれど先生の認識は、まったく違っていたのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
サキちゃんとユウリちゃんのことは、先生もずいぶん前から知っていたようです。だったらあえてこの部屋割りにしたとしか思えません。カナコも修学旅行は楽しみにしていたし、行けるものなら行きたいはず。私は学校に電話をしました。
同じ部屋に先生が一緒に泊まる……？ 初耳だし、カナコも聞かされていない話です。おそらくセナちゃんのサポートのためだと思いますが、なんでそこにカナコまで巻き込まれないといけないのでしょう。私は驚いて聞き返します。
私としては、こちらの主張には正当な理由があると思っていました。けれど担任の先生と話しているうちに気付いたのです。先生からしてみれば、私は理不尽な要求をしてくるモンスターペアレント。子どものワガママを叶えるため、わざわざ学校に電話をかけてくる非常識な親……。そんなふうに受け取られているのです。アゼンとしてしまいました。
これまで私は学校側も親と同じように、カナコの心を守るために動いてくれていると思っていました。けれど先生の認識は、まったく違っていたのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子