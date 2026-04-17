最高気温40℃以上の日、名称は「酷暑日」に決定 気象庁 気象庁は4月17日、最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」と定めたと発表しました。 今年2月から3月にかけて気象庁ホームページで実施したアンケートには47万8,296件もの回答が寄せられ、「酷暑日」が約20万3,000票を集めてトップとなりまた。有識者からも「社会的になじみがあり、日本語としても適切」との意見が多く寄せられており、気象庁は今後