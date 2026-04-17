【写真】赤坂のWM BY WAGYUMAFIAで盛り上がるBTSのV、RM、J-HOPE、JIN【写真】2023年のVと浜田氏の2ショット BTSのV（ヴィ）、RM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホープ）、JIN（ジン）が、赤坂の和牛専門店・WM BY WAGYUMAFIAを訪問。同店の創業者・浜田寿人氏のInstagramにて、スタッフに囲まれる4人の集合ショットが公開された。 ■BTS、東京ドーム公演を前に日本を楽しむ！ WAGYUMAFIAは堀江貴文氏とシ