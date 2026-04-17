山下智久が岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」はたつさきが正式表記）との共演を通して、岩崎を自身のXで絶賛した。 【写真＆動画】山下智久が岩粼大昇の弾き語り姿を絶賛＆『正直不動産』特別映像＆山下と岩粼のハグショット ■岩崎は山下が作詞を手がけた「優しい世界」を『正直不動産』で弾き語り 山下は「岩崎大昇くん。才能豊かな、これから期待の若手です！皆様どうぞ応援よろしくお願い致します」と添えて、岩