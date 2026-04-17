山下智久が岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」はたつさきが正式表記）との共演を通して、岩崎を自身のXで絶賛した。

【写真＆動画】山下智久が岩粼大昇の弾き語り姿を絶賛＆『正直不動産』特別映像＆山下と岩粼のハグショット

■岩崎は山下が作詞を手がけた「優しい世界」を『正直不動産』で弾き語り

山下は「岩崎大昇くん。才能豊かな、これから期待の若手です！皆様どうぞ応援よろしくお願い致します」と添えて、岩崎と共演した自身の主演映画『正直不動産』（5月15日公開）公式Xの特別映像の投稿をリポストしている。

岩崎は『正直不動産』にミュージシャン・山口ヒロト役として登場。劇中で山下が作詞を手掛けた楽曲「優しい世界」を弾き語りしており、特別映像には、その本編映像とメイキングが収められている。

特別映像では、岩崎が夜の街中でアコースティックギターを奏でながら歌う様子や、歌詞の一部を見ることができる。

コメント欄には「温かい歌詞で素敵」「山P優しい」「本当に後輩思い」「大昇くんの歌も泣ける」「映画館で聴くのが楽しみ」などといったファンの声が続々と到着。

映画公式Xでは山下と岩崎の熱いハグショットも公開されている。

■岩崎を絶賛する山下のコメント

■「優しい世界」の弾き語りも収められた『正直不動産』特別映像

■山下＆岩崎のハグショット