昨年12月、SNSで子どもたちと北海道へ移住したことを明かしたのは歌手のクリス・ハート（41）。雪国で子育てに奮闘する姿を発信するが、転居の陰には新たな“家庭トラブル”が……。＊＊＊【写真】紅白歌合戦への出場経験も…松田聖子や中島みゆきの名曲まで歌いこなすアメリカ出身ボーカリストの素顔クリスは昨年1月、プロスポーツ選手などのメンタルトレーナーを務める兼下真由子さん（40）と再婚したことをSNSで報告。202