アドレスで両膝を楽にすることが大切なワケ アドレスはヒザを曲げるのではなく「抜く」のが正解 アドレスではヒザを曲げる。「気をつけ」の姿勢のように両ヒザを真っすぐ伸ばしたままでは下半身が緊張しやすいですから、両ヒザをラクにさせることも確かに大切です。 でも「曲げる」というよりは「抜く」という感覚が適切な表現だと私は考えます。意図的にヒザを曲げようとすると、モモなどの筋肉に意識が働きがちですし、