いよいよ4月17日にスタートする金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）。初回放送に先駆けてマスコミ向け試写会が実施され、新井順子プロデューサーが取材に応じた。 参考：岡田将生の“染谷将太愛”が止まらない中条あやみは宮近海斗を「ちゃか坊」呼び!? 本作は、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、日々起こる凶悪事件とも向き合いながら、自らの手で真犯人を追