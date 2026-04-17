秋の大祭「長崎くんち」で奉納される、今年の踊町と演し物が16日に発表されました。 開幕まで半年あまり。 今年も6か町が踊り馬場を盛り上げます。 国の重要無形民俗文化財に指定されている秋の大祭「長崎くんち」。 長崎伝統芸能振興会が開いた概要発表の場には、演し物を奉納する6つの踊町の自治会長が出席しました。 今年は、10年前と同じ6か町です。 【今籠町】「本踊」…踊子として過去最多の4人が出