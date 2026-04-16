俳優の柳楽優弥の妻で俳優の豊田エリー（37）が、15歳の長女とジブリパークを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】夫・柳楽優弥との貴重な2ショットや15歳長女の姿2010年1月、21歳の時に当時19歳だった柳楽と結婚し、この年の10月には第1子となる長女が誕生していた豊田。Instagramでは家族との日常を発信しており、結婚記念日と自身の誕生日を祝った際の貴重な夫婦ショットや、「エリーさんかと思いました！」「