【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子が、6月17日にニューアルバム『ND5』（読み：エヌディーファイブ）をリリースすることが決定した。 ■ニューアルバムは5つの「ND」をテーマに全5形態でリリース！ 2026年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。ニューアルバム『ND5』は、「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、重ねた年月と一緒に見てきた景色を