争いが続くパレスチナの子どもたちのいまを、写真や絵本作家の絵を通じて知ってもらう展示会が、群馬県前橋市で開かれています。 前橋市のフリッツアートセンターでは「つながる世界」と題して、パレスチナで暮らす子どもたちの写真３４点と、２５人の絵本作家による絵画２７作品を紹介する展示会が開かれています。この展示会は、去年６月から全国７都市を巡って開かれていて、「どうか、こどもたちがこどもでいら