【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月18日23時からNHK総合で『Venue101』#109が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 INI 「All 4 U」 &TEAM 「We on Fire」 Travis Japan 「陰ニモ日向ニモ」 乃木坂46 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」 ※アーティスト名五十音順 ■Travis Japanは“白と黒”“表と裏”がテーマの恋愛ソング「陰ニモ日向ニモ」を披露 高いダンススキルを