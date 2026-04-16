◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの細野晴希投手（２４）が初回先頭の藤原にいきなり左前打を浴びた。３月３１日のロッテ戦（エスコン）で史上９１人目通算１０３度目のノーヒットノーランを達成した“お得意様”との再戦となったが、いきなり安打を食らう形となった。しかし、後続は危なげなく打ち取り得点は与えなかった。前日１５日の練習後には、「一旦リセットして、もう一回、気を引き