最大28名ドイツの航空機整備企業、ルフトハンザ テクニックなどが、同国で行われている航空機内装展示会において、ナローボディ（単通路）機向けVIPキャビンコンセプト「The BOW」を発表しました。公開された内装のイメージは、一般的な旅客機とは異なる”豪華絢爛”なものとなっています。【画像】えっ…これが「超VIP向け単通路旅客機」驚愕の機内仕様です「The BOW」はMWグループ傘下のデザインワークスと独占的に共同開発さ