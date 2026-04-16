俳優の佐々木希さんが4月15日、自身のインスタグラムを更新。デビュー20周年を記念した日めくりカレンダー「気まずいほど 佐々木希と 目が合いすぎる 日めくり」の発売を発表しました。 【写真を見る】【 佐々木希 】「"とにかく私と目が合うカレンダー"となっております」デビュー20周年記念「日めくりカレンダー」の発売を発表コンセプトについて、佐々木さんは「とてもお恥ずかしいのですが、"とにかく私と目が合うカレ