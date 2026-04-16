１６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．３４ポイント（０．７０％）高の４０５５．５５ポイントと５日続伸した。３月１８日以来、約１カ月ぶりの高値水準を切り上げている。中国の経済動向が材料視される流れ。取引時間中に公表された中国経済指標では、１〜３月のＧＤＰ成長率が５．０％と、市場予想（４．８％）以上に前四半期（２０２５年１０〜１２月）の実績（４．５％）から上向いた。３月