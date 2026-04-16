EVになった4代目インサイトホンダは4月16日、新型電気自動車『ホンダ・インサイト』を発売した。【画像】BEV & SUVに生まれ変わった！4代目ホンダ・インサイト全36枚1999年に初代モデルがホンダ初の量産ハイブリッド車として登場したインサイトは、各世代ごとにボディスタイルを変化させてきた。4代目となる新型ではクーペスタイルのクロスオーバーSUVとなり、さらにパワートレインもBEVへと転身した。4代目『ホンダ・イン