ビーケージャパンホールディングスが運営するバーガーキングは17日より、人気シリーズ“ビッグマウス”から、2つの新商品を期間限定で発売する。【画像】ド迫力！うまみ詰まった新作2種ほか（商品一覧）“ビッグマウス”は、直火焼きだからうまい、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す大人気シリーズ。新商品は『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』と『オニオンリングダブルビーフ ビ