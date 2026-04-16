テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前8時）が16日、生放送され、前日15日に謝罪した、玉川徹氏の10日の放送内での発言については触れなかった。16日の放送では、玉川氏、MCの羽鳥慎一らが通常通り出演。中盤にはイラン攻撃による米国内の経済事情、トランプ大統領の肝いりとされるチップ減税などについて特集した。一方、前日に謝罪した、番組内での発言についての言及はなかった。番組公式サイトでは15日に