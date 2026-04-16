ダイソーの『トイレに流せるボディシート』は、従来のボディシートの弱点であった外出先でのゴミ問題を解決してくれる便利アイテム。トトイレにそのまま流せる手軽さに加え、やさしい使い心地と清潔感のある香りで使いやすさも抜群。ポーチに入れておきたい実用派ボディケアアイテムです。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トイレに流せるボディシート価格：￥110（税込）サイズ（約）：200mm×15