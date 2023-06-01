俳優の岡田将生が、韓国発グローバルビューティーブランド「Biodance」（バイオダンス）初の日本公式アンバサダーに就任した。【写真】相性バッチリ！兄弟役を演じる岡田将生＆染谷将太明日17日より放送スタートのTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（後10:00〜）では、“刑事”として真剣な眼差しをみせる岡田が、透明感あふれる柔らかな表情でBiodanceのブランドイメージを一変させる。Biodanceは、「誇張のない自然体の佇