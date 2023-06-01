ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の東京ドーム公演を17日、18日に控えるBTSが、4月16日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」を席巻した。【動画】ワイルドさが魅力的！BTS「Hooligan」MV最新アルバム『ARIRANG』の収録曲から1位に「2.0」、3位に「Hooligan」がランクインしたほか、6位に「Butter」、7位に「Dynamite」、9位に「Permission to Dance」とBTSの楽曲がTOP10に5作ランクインした