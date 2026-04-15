【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Official髭男dismが、新曲「スターダスト」のMVを公開した。 ■200個のライトのなかでメンバーがパフォーマンス 「スターダスト」は、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌。作品に登場するすべての人の生き様にスポットライトをあて、メンバー4人の演奏が楽曲の核となるスケールの大きな重厚なロックバラードで、藤原聡がドラマの脚本にイ