「ホロライブ」所属VTuber・ときのそらさんが、15日までに自身のチャンネルを更新。雑談の中で配信活動休止中のさくらみこさんと食事をしてきたことを明かした。【動画】さくらみこさんとの食事エピソードを語るそらさん（39：27ごろ）14日に雑談配信『【こんばんは】深夜の配信にようこそ【ホロライブ／ときのそら】』を行ったそらさんは「みこちとご飯行ってきた。楽しかった」と近況を報告。彼女とみこさんは同じ0期生なの