記事ポイントU7SシリーズはMiniLEDと量子ドットで明るく高コントラストな4K映像を楽しめます。U7SシリーズはAI画質処理や2.1chサウンドで映画やスポーツ、ネット動画を快適に視聴できます。U7Sシリーズは4K144Hz入力やVRR対応で最新ゲーム機の性能も引き出せます。 ハイセンスのU7Sシリーズが、明るさと色彩表現を強化した4K液晶テレビとして登場します。MiniLEDと量子ドット、AIエンジンの組み合わせで、映像も音も日常使い