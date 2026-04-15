BTS新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、K−POPアーティストの記録を達成した。米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で、3週連続1位となった。韓国の歌手初で、最長期間トップを維持した記録だ。韓国メディアのスポーツ朝鮮は15日「グループのアルバムが同チャートで3週連続で首位に立ったのは、12年以降初めて。1週目のトップだった時（4日付）は、14年12月にビルボード・ユニット集計が導入されて以来、64万