舞台『HiGH＆LOW THE 戦国外伝』 舞台『HiGH＆LOW THE 戦国外伝』が、日比谷のオープンエアの下、演劇や音楽などのエンターテインメントをライブ体験とともに楽しめる都市型フェスティバル「HIBIYA LIVEFESTIVAL 2026」（5月6日16時00分〜）に参加することが決定した。 東京・東京建物 Brillia HALL（7月15日〜30日）、大阪・梅田芸術劇場メインホール（8月7日〜9日）、愛知・御園座（8月14日〜16日）で上演する