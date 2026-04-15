◇NBA・プレーイントーナメントホーネッツ127ー126ヒート（2026年4月14日スペクトラム・センター）NBAは14日（日本時間15日）、プレーオフ（PO）進出を懸けたプレーイン・トーナメントが開幕。東カンファレンスでは9位ホーネッツが10位ヒートに延長戦突入の死闘を制して、プレーオフ（PO）進出へ望みをつなげた。負ければ敗退となる大一番。東カンファレンスは9位ホーネッツと10位ヒートが激突した。第2Qにヒートの“エ