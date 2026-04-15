Amazonの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」の最終シーズンが幕を開けた。第1話には、日本の人気漫画『ONE PIECE』のオマージュらしき要素が登場し、SNS上で話題となっている。 「ザ・ボーイズ」シーズン5第1話では、ブッチャー＆キミコがスターライトのアジトを訪問。室内の壁にはカラフルな手形や落書きが広がり、キャラクターたちの背後に映り込んでいる。 その中で鋭い