子ども連れで飛行機に乗る際に「エコノミーだと席が狭くてつらい」と悩む人もいるかもしれません。 「でも、ビジネスクラスはぜいたくすぎる」と思う人は、プレミアムエコノミーをチェックしてみるとよいでしょう。 本記事では、プレミアムエコノミーに定価より安く乗る方法をご紹介するとともに、その特徴についてもまとめています。 プレミアムエコノミーに定価より安く乗る方法