◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）【関本賢太郎視点】石井に加え、及川も2軍で再調整。2枚の勝ちパターンを欠く阪神の継投の苦しい部分が浮き彫りになった。7回に打線がつながり逆転に成功したのに、8回に同点、9回に勝ち越しを許すというのは最近見なかった展開だ。6試合を無失点だったモレッタも、高め直球で一発を浴びたのは不安材料として残る。先週は森下、佐藤輝らの一発攻勢で試合の主導権を握