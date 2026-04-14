会見の冒頭で謝罪する東亜建設工業とＪＦＥスチールの幹部ら＝１４日、東京都新宿区川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所で解体中の大型クレーンから５人が転落して４人が死傷、１人が行方不明になっている事故で、ＪＦＥと工事の元請け会社東亜建設工業は１４日、事故後初となる会見を東京都内で開いた。東亜は、３０メートル余りの高さにある重りの上に重機を載せて内部のコンクリートを砕き、軽量化した上で取り外す