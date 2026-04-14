命を守るための新しい情報、スタート日が決まりました。国土交通省と気象庁は14日、新たな防災気象情報の運用を5月28日午後から順次始めると発表しました。関連する法令が14日、閣議決定されました。新たな防災気象情報は住民が取るべき避難行動の目安を5段階のレベルで直感的に分かるようにする内容となっています。「大雨」や「河川氾濫」など災害の種類ごとに、警戒レベルの数字と組み合わせた名称となり、レベル4の避難