覚えやすい名前の特徴3選 1.短い名前 猫は経験から言葉を記憶するといわれており、なんと200語もの単語を覚えられるという説もあります。しかし、長すぎる単語を覚えるのは苦手。命名するなら、2～3文字のシンプルな名前を選びましょう。 例を挙げると、「ソラ」「ミケ」「コテツ」など。何度か呼んだだけで覚えられる上、呼ぶことがストレスにならないため、猫と飼い主さん双方にメリットがあります。