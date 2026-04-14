県と広島市のトップ会談が5年ぶりに開かれ、新アリーナ建設の実現に向け協力を求めた松井市長に対し、横田知事は前向きな姿勢を示しました。5年ぶりに開かれた県と広島市のトップ会談。■広島市松井 一実 市長「リラックスするために配ってますけどね。飲み物、ドリンクを。」和やかな雰囲気の中で始まった会談。注目を集めたのが・・・。■広島市松井 一実 市長「記者がいっぱい来てますけど、新アリーナ構