TikTokフォロワー22万人を超える大注目の美少女、虹咲カリナさんのFLASHデジタル写真集「虹咲カリナEmerge」がリリースされました。【写真】つるん陶器肌の虹咲カリナさん2025年4月のグラビアデビューと同時に芸名募集をしたことも話題となった彼女を、高校卒業直前に撮りおろし！初めて見せるメガネ姿や、抜群のプロポーションを持つ彼女だからこそ着こなせるデニム地のワンピース水着、等身大のキュートな表情が垣間見えるバ