【ヨッシー ポップコーンボックス】 4月24日 発売予定 TOHOシネマズは、全国の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」上映劇場にて4月24日から「ヨッシー ポップコーンボックス」を販売すると発表した。 本製品はポップコーンLサイズ付きのポップコーンボックス。海外の劇場でも販売されており、ヨッシー