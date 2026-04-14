【ヨッシー ポップコーンボックス】 4月24日 発売予定 TOHOシネマズは、全国の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」上映劇場にて4月24日から「ヨッシー ポップコーンボックス」を販売すると発表した。 本製品はポップコーンLサイズ付きのポップコーンボックス。海外の劇場でも販売されており、ヨッシー
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