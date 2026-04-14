14日深夜放送のテレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、火曜深夜にお引越し初回15分拡大SPとして、麒麟・川島明が3年半ぶりに来店する。【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！若林正恭は、約2ヶ月ぶりにスタジオ収録に復帰。代打芸人のMCっぷりに若林も思わず“俺を越しちゃダメ”とタジタジとなる。記念すべき一発目のゲストついて、若林は「会うごとに芸能界の上の人を迎える感じ」とベテラ